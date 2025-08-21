В четверг, 21 августа, Шахтер в рамках 4-го раунда квалификации третьего по силе еврокубка принимал швейцарский Серветт (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Лига конференций, 4-й раунд, первый матч

Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцария) – 1:1

Голы: Бондарь, 73 – Фомба, 8

Форвард Шахтера забил 6 голов в ворота Карпат – видео шоу лучшего бомбардира сезона с нереальными цифрами

На 3-й минуте Невертон прорвался по левому флангу, прошел защитника и готовился прострелить, но отпустил мяч и тот вышел за пределы поля. В следующей атаке Матвиенко забросил за спины соперников на Элиаса – защитники успели вынести на угловой.

На 8-й минуте Серветт заработал право на угловой, Барон навесил и Фомба, опередив защитников Шахтера, головой переправил сферу в левый угол – 0:1. "Горняки" долгое время не могли оправиться от пропущенного гола и лишь отбивались на своей половине поля.

На 18-й минуте дончане наконец смогли выбежать в атаку, которая едва не завершилась голом – Алиссон с линии штрафной стрелял из-под защитников, но кипер в сногсшибательном прыжке отбил мяч. В ответ Варела с дальней дистанции стрелял под перекладину – Ризнык перевел на угловой. Понемногу Шахтер отодвинул игру от своих ворот и все чаще угрожал сопернику.

В середине тайма Шахтер упустил стопроцентный момент: Невертон вывел Алиссона один на один, но тот не сумел переиграть голкипера, а защитники успели выбить мяч, который после рикошета катился в ворота. Через мгновение Педро Энрике врывался в штрафную левым флангом, прострелил, но замкнуть никто не смог. В ответ Ризнык едва не привез гол в свои ворота, пойдя в обыгрыш с соперником. Сплошной треш от Шахтера!

Вскоре Алиссон снова целил под стойку, но мяч прошел мимо ворот. На последней минуте тайма Судаков со стандарта зряче навешивал в штрафную и Матвиенко головой замкнул впритирку с каркасом.

Вторую половину встречи Шахтер начал со шквальных атак. "Горняки" пытались разыграть до верного, что позволяло швейцарцам в последний момент нивелировать угрозу. На 64-й минуте Алиссон вошел в штрафную Серветта и мощно стрелял в левую девятку – Маль в прыжке вынес на угловой.

В середине второго тайма количество голевых моментов Шахтера наконец-то переросло в качество: после навеса с углового на дальнюю штангу Марлон головой сбросил на Бондаря, который и замкнул сферу в сетку. "Горняки" бросились добивать швейцарцев, но Серветт чудом спасался в последний момент.

За десять минут до завершения матча Тобиас закручивал в дальний угол и Феррейра должен был замыкать, но не попал головой по мячу. Матвиенко завершал подачу Судакова во вратарскую – защитник подстраховал. На 88-й минуте Георгий наносил пушечный удар из-за пределов штрафной и снова прекрасно сыграл Маль, в падении отбив перед собой.

В конце концов, все завершилось ничьей (Шахтер нанес 23 удара против 2 выстрелов от Серветта). У Арды Турана, который этот поединок смотрел с трибун из-за дисквалификации, будет неделя, чтобы придумать что-то в атаке на ответный матч.

Серветт назначил жертву Фонсеки и имеет игрока-симпатика России, который был в Заре – последний шанс Шахтера на еврокубки