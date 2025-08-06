Шахтер едет к Руху, Динамо не услышало вердикт по игре с Эпицентром – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 3-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 15-го по 18 августа включительно, сообщает УПЛ на своем официальном сайте.
"Мы не являемся правопреемниками ни ФК Днепр, ни СК Днепр-1": Ахметов – о создании клуба в Днепре и амбициях
Шахтер в очередном туре сыграет против Вереса на выезде. Полесье, которое стартовало с уверенной победы над Карпатами, будет принимать ЛНЗ. А вот "зеленые" поедут в Ковалевку к Колосу. Александрия будет принимать Металлист 1925.
А вот судьба матча Эпицентр – Динамо будут определены после выступления киевлян в 3-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов.
3-й тур
15 августа (пятница)
Рух – Оболонь – 18:00
16 августа (суббота)
Александрия – Металлист 1925 – 13:00
Колос – Карпаты – 15:30
17 августа (воскресенье)
Кудривка – Полтава – 13:00
Верес – Шахтер – 15:30
Полесье – ЛНЗ – 18:00
18 августа (понедельник)
Заря – Кривбасс – 18:00