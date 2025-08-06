Матчи 3-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 15-го по 18 августа включительно, сообщает УПЛ на своем официальном сайте.

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Шахтер в очередном туре сыграет против Вереса на выезде. Полесье, которое стартовало с уверенной победы над Карпатами, будет принимать ЛНЗ. А вот "зеленые" поедут в Ковалевку к Колосу. Александрия будет принимать Металлист 1925.

А вот судьба матча Эпицентр – Динамо будут определены после выступления киевлян в 3-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

3-й тур

15 августа (пятница)

Рух – Оболонь – 18:00

16 августа (суббота)

Александрия – Металлист 1925 – 13:00

Колос – Карпаты – 15:30

17 августа (воскресенье)

Кудривка – Полтава – 13:00

Верес – Шахтер – 15:30

Полесье – ЛНЗ – 18:00

18 августа (понедельник)

Заря – Кривбасс – 18:00