"Нас ждут сложные матчи, потому что Шахтер – очень опытная команда в еврокубках. В этом сезоне они дважды обыграли Реал, это показывает, насколько они сильны. У них очень хороший тренер и такая же команда. Это будет интересным испытанием для Паулу Фонсеки, у него замечательная история с Шахтером.

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В Лиге Европы, как и во внутренних соревнованиях, мы хотим улучшить наши выступления и достичь лучших результатов. Мы хотим попробовать выйти в финальные этапы. Матчи с Брагой показали, что мы стали играть лучше, повысили свой уровень и заслужили выход в следующий раунд.

Мы должны думать не о финале, а о следующем матче. Нас ожидают две большие битвы, два больших финала с Шахтером. Должны настраиваться так, что каждая встреча – финал. Должны бороться до конца, чтобы пройти и не беспокоиться о финале в Гданске", – цитирует Пинту официальный сайт "волков".

Напомним, Рома будет принимать Шахтер в рамках 1/8 финала Лиги Европы 11 марта, ответный матч состоится в Киеве 18 марта.

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