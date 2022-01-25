– Мы счастливы! Это первая игра на сборах, и очень важно начать с победы. Шахтер всегда пробует это делать.

Гол Мораеса пяткой в видеообзоре матча Шахтер – Вольфсберг – 4:1

– Какова была установка Роберто Де Дзерби на матч и удалось ли ее выполнить?

– Поскольку поединок первый, много времени уделялось тактике и позиционированию. Мы много тренируемся и прекрасно понимаем, какого стиля игры от нас требует Мистер.

– В 2019 году ты также забил гол Вольфсбергу, а сегодня записал себе в актив дубль. В приоритете результат или отработка игровых аспектов?

– Несомненно, нужно отрабатывать некоторые игровые моменты, чтобы в них прибавить. Но мы – Шахтер, так что думаем о победе в любом матче.

– Как оценишь собственные кондиции, приближаешься ли к оптимальной форме?

– В физическом состоянии еще придется во многом прибавить. Я много работал в отпуске и сейчас работаю очень усердно, понемногу возвращаясь к своему нормальному состоянию и радуясь результатам, – заявил Мораес в комментарии официальному сайту Шахтера.

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