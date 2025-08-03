“Горняки” провели ротацию

Шахтер имел очень короткое время на восстановление после Бешикташа, а в четверг уже надо играть с Панатинаикосом. Лига Европы сейчас в приоритете, поэтому никто не сомневался в массовых перестановках состава на УПЛ – тем более, что в соперниках был дебютант. Большинство футболистов, которая вышла в Тернополе в основе, просидели или начинали в запасе в предыдущем матче.

Судаков объясняет, почему выпал из основы Арды Турана, Очеретько неприятно удивил – звезду Шахтера сватают в Реал недаром

Из интересностей можно отметить перевод Эгиналду на левый фланг атаки, чего не случалось с осени прошлого года. Фланги обороны доверили Гочолейшвили и Азарову, а пару Матвиенко в обороне составил Грам. Позицию опорника занял Очеретько, освободив роль "десятки" для Бондаренко. Алиссон остался в старте.

Арда Туран впервые встретился с реалиями УПЛ. Против Бешикташа было легче

Эксперты шутили, что восхвалять Арда Турана рано, ведь он еще не играл против Эпицентра. Здесь была только доля шутки, ведь дончане в предыдущем сезоне проиграли в таких матчах даже серебро. И Шахтеру действительно было непросто.

Сергей Нагорняк сыграл очень прагматично, сразу же усадив подопечных в низкий блок. Тебе не надо думать о рывках Судакова и вингеров за спину, если у тебя за спиной уже нет поля. Именно так все и работало – Шахтер доминировал на мяч, перегружал оборону, пробовал создавать изоляции или растягивать линию. Заходить в штрафную удавалось часто, однако там не хватало пространства.

Алиссон продолжал обыгрывать соперников, но сразу после этого он видел границу поля. Футболисты пробивали из пределов периметра, однако большинство попыток были поспешными и проходили с не самых удобных участков. Чтобы сломать этот блок, дончане поднимались максимально высоко, заплетая комбинации между 5-6 партнерами – впрочем, вместе с этим открывалось пространство в опорной зоне.

Последняя проблема является врожденной для этого Шахтера. Арда Туран требует, чтобы "десятки" работали в финальной трети и врывались в штрафную, а опорник должен поджимать эту структуру. Возвращаться назад они частенько не успевают. Этим пользовался Бешикташ – и этим мог воспользоваться Эпицентр. Команда из Хмельницкой области создала две голевых возможности до перерыва, вылетая в размашистые контратаки.

Палачом дончан мог стать Хоакинет Сифуэнтес, который пришел из Санта-Коломы. На 36-й минуте испанец качнул Азарова и зарядил под ближнюю штангу (Ризнык парировал), а на 36-й он же нанес удар с дистанции – "горняков" спасла перекладина! Из трех ударов по воротам Эпицентр мог забить дважды.

Нельзя сказать, что Шахтер при этом создал недостаточно, однако низкий блок Сергея Нагорняка держался достойно. Большинство ошибок были связаны лишь с разницей в индивидуальном классе игроков. Что наиболее важно, на поле не было ощущения, будто Эпицентр держится "на соплях".

Во втором тайме картина игры глобально не менялась. Эпицентр все так же сидел глубоко, хотя с контратаками дело уже не заладилось. Обошлось без остроты у ворот дончан, однако в целом Арди Турану устроили классный прием. Машину Арда Турана вернули с небес на землю. Так же просто, как с Ильвесом и Бешикташем, в чемпионате не будет.

Шахтер все равно был хорошим и наиграл на победу

Вместе с тем, ощущения провальности футбола "горняков" не возникало. Да, мяч упорно не шел в ворота, а соперник максимально усложнял жизнь. Игра против "автобусов" остается очень неудобной для дончан. Тем не менее, бронзовый призер УПЛ провел аж 15 ударов до перерыва, 9 раз попав в створ. Большинство выстрелов прошли из пределов штрафной площади. Во втором тайме команда нанесла еще 15 ударов.

Важно, что "оранжево-черные" были разнообразными в своих атаках. Команда выполняла кучу кроссов или использовала Траоре в качестве "столба" – Лассина отработал значительно лучше, чем с Ильвесом, помогая обыгрываться под давлением на чужой трети. Были и привычные истории с врываниями "десяток" или созданием пространства для вингеров. Кроме того, Алиссон, Элиас, Эгиналду, Судаков, Марлон и Ко обыгрывали соперников индивидуально.

В конце концов, "горняки" активно использовали дальние удары. Все это разительно отличалось от депрессивной эпохи Марино Пушича – весной в подобных матчах дончане могли провести менее 10 ударов, а в финальной трети команда просто топталась на месте. Ныне же у коллектива есть идеи, хотя реализовать их против "автобуса" тяжелее, чем против Бешикташа.

Количество моментов в первом тайме было высоким, но действительно убийственных возможностей было пять. Два из них упустил Бондаренко – сначала он ошибся при замыкании навеса от Алиссона, а затем пробил по воробьям из центра штрафной площадки. Похожий эпизод запорол Судаков, который оказался без опеки после шикарной комбинации с Алиссоном, Траоре и Бондаренко.

Также вспоминается кросс на дальнюю штангу и удар Траоре с отскоком от газона и выстрел Алиссона со стандарта. В обоих случаях Билык достал мяч из-под перекладины. В итоге, команды отправились на перерыв при нулях на табло.

Начало второго тайма оказалось самым слабым для Шахтера, у которого еще и Траоре быстро травмировался. Моментов не возникало, поэтому Арда Туран провел замены. На 57-й минуте вместо Эгиналду, Азарова и Бондаренко вышли Педриньо, Педро Энрике и Марлон. Еврокубковая гвардия.

А Эпицентр в последние полчаса начал подсаживаться в физическом плане. Как следствие, Шахтер начал набирать обороты. Если до перерыва только треть выстрелов "горняков" претендовала на статус "момента", то после 60-й минуты едва ли не все атаки дончан приводили к проблемам. Описать все голевые возможности в тексте будет трудно, и даже видеообзор этих выстрелов будет длинным.

Уже на 62-й минуте Марлон забил гол, сыграв на добивании после удара Судакова головой (Педро Энрике выполнил подачу), однако лайнсмен заметил офсайд. На 68-й он уже сам замыкал навес от Георгия, но Билык поймал мяч. Еще через три минуты Алиссон стрелял с линии полукруга мимо левой стойки. Матч начал напоминать встречу с Ильвесом в Финляндии, когда Шахтеру не хватало только реализации.

В конце концов, на 79-й минуте "горняки" добились своего. Героем стал Арда Туран, который провел еще две замены, выпустив Коноплю и Элиаса. Именно эта парочка и решала судьбу встречи – Ефим выполнил подачу, а Кауан замкнул головой. 0:1!

После этого Шахтер мог забивать еще. Были и два выхода один на один (от Марлона и Элиаса), и выстрелы с близких дистанций позиций, однако Эпицентр сумел проиграть достойно. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "горняков".

Кудривка дебютировала в УПЛ, одолев Александрию в игре с двумя голами со штрафных – "аграрии" снова завершили вдевятером