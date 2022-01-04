"Божьи сыновья" настроены на продажу 24-летнего бразильца в течение двух ближайших трансферных окон, ведь он не демонстрирует свой лучший уровень футбола.

Нерес дал согласие на трансфер в Шахтер-Аякс может получить немалую сумму

Главным претендентом на Нереса остается Шахтер, который готов заплатить 15 млн евро. Сам вингер уже дал согласие на переход, но "горнякам" придется выдержать конкуренцию еще с двумя именитыми коллективами, сообщает Voetbal International . Их имена источник не указывает.

К слову, Давид выступает за Аякс с 2017-го, в этом сезоне провел 22 матча, отличился четырьмя голами и двумя ассистами. Также Нерес имеет в активе 7 поединков за сборную Бразилии.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує