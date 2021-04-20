Шахтер договорился с Де Дзерби, – Цыганик
Известный журналист Игорь Цыганик поделился инсайдом относительно нового наставника донецкого Шахтера, который должен заменить Луиша Каштру.
"Что касается Де Дзерби, то это правда, переговоры идут. Уже даже договорились, насколько я знаю. Пока не объявляют об уходе Каштру.
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Думаю, эта идея – инициатива Дарио Срны. Мне кажется, у него будет возможность получить свой вотум доверия в Шахтере. Я думаю, что Де Дзерби – инициатива именно Дарио", – признался журналист в эфире авторской программы Цыганик LIVE.
Ранее итальянские СМИ сообщали о продвинутой стадии переговоров "горняков" с Роберто Де Дзерби. Он возглавляет Сассуоло с 2018-го, а контракт заканчивается летом. "Черно-зеленые" под руководством итальянца второй сезон подряд идут на 8 строчке. Также на место Каштру сватали Массимилиано Аллегри.
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