"Что касается Де Дзерби, то это правда, переговоры идут. Уже даже договорились, насколько я знаю. Пока не объявляют об уходе Каштру.

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Думаю, эта идея – инициатива Дарио Срны. Мне кажется, у него будет возможность получить свой вотум доверия в Шахтере. Я думаю, что Де Дзерби – инициатива именно Дарио", – признался журналист в эфире авторской программы Цыганик LIVE.

Ранее итальянские СМИ сообщали о продвинутой стадии переговоров "горняков" с Роберто Де Дзерби. Он возглавляет Сассуоло с 2018-го, а контракт заканчивается летом. "Черно-зеленые" под руководством итальянца второй сезон подряд идут на 8 строчке. Также на место Каштру сватали Массимилиано Аллегри.

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