Шахтер договорился о товарищеском матче с Рухом во время перерыва на поединки сборных
13:25 - Читати українською
Украинские клубы не собираются оставаться без игровой практики во время матчей сборных.
Шахтер на своем официальном сайте сообщил о договоренности с Рухом о товарищеском матче.
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Поединок запланирован на 15 октября и состоится на поле гостиничного комплекса Emily Resort во Львове. Начало игры в 14:00.
Добавим, что Шахтер и Рух сейчас соседствуют в турнирной таблице – 3 и 4 места с 18 и 16 очками в активе.
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