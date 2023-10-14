Украинские клубы не собираются оставаться без игровой практики во время матчей сборных.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил о договоренности с Рухом о товарищеском матче.

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Поединок запланирован на 15 октября и состоится на поле гостиничного комплекса Emily Resort во Львове. Начало игры в 14:00.

Добавим, что Шахтер и Рух сейчас соседствуют в турнирной таблице – 3 и 4 места с 18 и 16 очками в активе.

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