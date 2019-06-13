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Шахтер договорился о спарринге с Ромой, – Палкин

00:45 6 Читати українською
Шахтер договорился о спарринге с Ромой, – Палкин
Паулу Фонсека / ФК Рома

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о планах "горняков" на подготовительный период к новому сезону.

"Команда собирается 20 числа, а сборники подъедут несколькими днями позже. Мы проведем несколько дней в Киеве на базе – стандартные процедуры и медицинский осмотр. А потом летим в Германию. Далее будет сбор в Австрии.

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На всех сборах проведем где-то семь спаррингов. И еще один спарринг высшего уровня: когда Паулу ишел в Рому, мы договорились, чтобы Рома приехала в Харьков провести товарищеский матч. Точной даты нет, однако есть июль и август. В этом промежутке мы должны договориться. Если в этом не договоримся, то уже в следующем сезоне.

Однако по условиям разрыва контракта с Паулу, одно из условий – сыграть товарищеский матч. К этим семи товарищеским может добавиться восьмой, с Ромой. Это интересно для болельщиков: наш сегодняшний тренер, наш бывший тренер, новые команды у одного и другого. Я думаю, будет полный стадион, чтобы посмотреть это противостояние", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Паулу Фонсека официально возглавил Рому в понедельник. Зато его соотечественник Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера.

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Сергей Палкин Межсезонные сборы Товарищеские матчи Шахтер Шахтер Рома Рома
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