Донецкий Шахтер снова использует перерыв на матчи сборных, чтобы провести товарищеский поединок.

Месяц назад подопечные Патрика ван Леувена уже имели подобный опыт, но тогда соперником Шахтера был любительский коллектив Blago-Юность из Ивано-Франковской области. Сейчас "горняки" значительно повысили уровень.

Сабо отметил ключевой фактор Шахтера в предстоящих матчах сборной Украины – ранее ван Леувена уничтожали за это

По информации Sport.ua, Шахтер договорился о проведении спарринга с Рухом. Игра запланирована на 15 октября. Обе команды не выставят оптимальные составы, ведь их ключевые игроки находятся в расположении национальной и молодежной сборной Украины.

Следует заметить, что львовский клуб был одним из соперников, который сумел отобрать очки у действующих чемпионов в нынешнем сезоне УПЛ. 29 ноября Шахтер и Рух расписали зрелищную ничью.