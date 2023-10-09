Шахтер договорился о дополнительном матче против одного из своих обидчиков в УПЛ
Донецкий Шахтер снова использует перерыв на матчи сборных, чтобы провести товарищеский поединок.
Месяц назад подопечные Патрика ван Леувена уже имели подобный опыт, но тогда соперником Шахтера был любительский коллектив Blago-Юность из Ивано-Франковской области. Сейчас "горняки" значительно повысили уровень.
Сабо отметил ключевой фактор Шахтера в предстоящих матчах сборной Украины – ранее ван Леувена уничтожали за это
По информации Sport.ua, Шахтер договорился о проведении спарринга с Рухом. Игра запланирована на 15 октября. Обе команды не выставят оптимальные составы, ведь их ключевые игроки находятся в расположении национальной и молодежной сборной Украины.
Следует заметить, что львовский клуб был одним из соперников, который сумел отобрать очки у действующих чемпионов в нынешнем сезоне УПЛ. 29 ноября Шахтер и Рух расписали зрелищную ничью.