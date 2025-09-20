Шахтер уже сделал несколько предложений по трансферу 17-летнего полузащитника Габриэля Мека, но Гремио их отклонил, сообщает Bolavip Brasil.

Отмечается, что последнее предложение "горняков" составляло 100 млн реалов, однако бразильский клуб будет готов отпустить своего игрока за 120 миллионов (около 19,2 млн евро). Габриэля могут продать даже когда трансферное окно будет закрыто, но переход состоится только тогда, когда ему исполнится 18 лет.

Соглашение Мека с Гремио рассчитано до лета 2027 года. В контракте бразильца прописана клаусула в размере 50 миллионов евро. Впрочем, "бессмертные трехцветные" будут готовы продать его значительно меньшую сумму. Ожидается, что Шахтер в ближайшее время сделает новое предложение по трансферу хавбека.

