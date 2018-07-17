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Шахтер –Динамо: Тайсон не будет готов играть в Суперкубке Украины

23:35 34 Читати українською
Шахтер –Динамо: Тайсон не будет готов играть в Суперкубке Украины
Тайсон / Фото: ФК Шахтер

Бразилец Тайсон не сыграет в Суперкубке Украины с Динамо. Об этом сообщил во время презентации новичков команды во вторник главный тренер "горняков" Паулу Фонсека.

"Тайсон вернется 20 июля. Это будет за день до Суперкубка Украины.

Абсолютно все игроки, которые были в своих сборных, получили после этого 12 дней отпуска. Если вы меня спросите, будет ли он готов выступать в матче Суперкубка, конечно, нет. Он приедет после отпуска, не будет тренироваться и не будет готов к этому матчу", – отметил Фонсека.

Матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо состоится 21 июля.

Украина U-19 победила Францию в 1 туре группового этапа Евро-2018

Источник: Футбол 24
Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
3
дн
:
21
час
:
3
мин
Динамо Киев
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Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев
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