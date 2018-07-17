Шахтер –Динамо: Тайсон не будет готов играть в Суперкубке Украины

Бразилец Тайсон не сыграет в Суперкубке Украины с Динамо. Об этом сообщил во время презентации новичков команды во вторник главный тренер "горняков" Паулу Фонсека.

"Тайсон вернется 20 июля. Это будет за день до Суперкубка Украины.

Абсолютно все игроки, которые были в своих сборных, получили после этого 12 дней отпуска. Если вы меня спросите, будет ли он готов выступать в матче Суперкубка, конечно, нет. Он приедет после отпуска, не будет тренироваться и не будет готов к этому матчу", – отметил Фонсека.

Матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо состоится 21 июля.

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