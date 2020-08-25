Шахтер – Динамо: прогноз на матч Суперкубка Украины

Донецкий Шахтер и киевское Динамо поборются за первый трофей нового сезона на внутренней арене. Какой прогноз на матч Шахтер – Динамо и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Поединок Шахтер – Динамо состоится во вторник, 25 августа, в Киеве. Начало матча за Суперкубок Украины – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шахтер – Динамо: где смотреть матч Суперкубка Украины

Прогноз букмекеров на матч Суперкубка Украины Шахтер – Динамо:

Специалисты из MarathonBet отдают предпочтение донетчанам. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,94. Вероятность ничьей и успеха столичного гранда оценивается почти одинаково – баллами 3,68 и 3,70 соответственно. Ставка на результативную ничью 1:1 в основное время может увеличить выигрыш в 6,55 раз.

Похожие взгляды и у компании Favorit. Коэффициент 1,91 – на победу Шахтера. Потенциальная победа Динамо менее вероятна – ставки принимают с баллом 3,60. На ничью можно поставить с кэфом 3,95. Рискованная ставка на минимальную победу киевлян может солидно пополнить кошелек, ведь коэффициент на счет 1:0 составляет 11,50.

Заметим, что донетчане стали чемпионами Украины в кампании 2019/20, опередив "бело-синих" на 23 очка. В свою очередь столичный гранд выиграл Кубок Украины. В финале киевляне обыграли полтавскую Ворсклу в серии пенальти.

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