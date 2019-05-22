Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция последнего Классического сезона – как это было / ФК Шахтер

Шахтер принимал Динамо в центральном поединке 30-го тура Украинской Премьер-лиги. Составы и онлайн-трансляция матча были доступны в этой новости на сайте "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо в рамках 30-го тура Премьер-лиги состоялся 22 мая в Харькове на ОСК Металлист. Стартовый свисток прозвучал в 19:36 – специально в честь победы Шахтера в чемпионате. "Футбол 24" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шахтер – Динамо – видео голов

Шахтер – Динамо: стартовые составы команд

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Патрик, Маркос Антонио – Соломон, Тете, Фернандо – Кайоде

Запасные: Шевченко, Болбат, Ордец, Тайсон, Дентиньо, Нем, Коваленко

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей – Шепелев, Сидорчук – Цыганков, Андриевский, Де Пена – Беседин

Запасные: Бущан, Шапаренко, Гармаш, Кравченко, Алибеков, Смирный, Дуэлунд

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ