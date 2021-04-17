Динамо встречается с Шахтером в центральном матче 22 тура УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо стартует в 19:30 на НСК Олимпийский. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", онлайн матч можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Шахтер – Динамо: прогноз на центральный матч УПЛ

Динамо мчится к чемпионству, имея 7 очков гандикапа над Шахтером. Классическое – последний серьезный барьер для киевлян на пути к титулу. Победа "горняков" вернет интригу, а вот любой другой результат фактически лишит Луиша Каштру шансов на первое место. Мирче Луческу нужно просто не проиграть.

Стартовые составы команд

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко – Марлос, Антонио, Майкон, Соломон – Мораес.

Запасные: Пятов, Болбат, Витао, Хочолава, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Караваев, Буяльский, де Пена – Беседин.

Запасные: Бойко, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Жерсон, Сидклей, Тимчик, Сирота, Супряга.

Динамо потеряло на Классическое капитана – Сидорчук дисквалифицирован. Вместо него ожидался Шепелев или Андриевский, однако в итоге они оба выходят с первых минут. Зато неожиданно в запасе остался Шапаренко. Также на скамье начинает Цыганков – Виктор, видимо, не готов на весь матч после травмы.

В составе Шахтера также есть сюрприз. Тете ждет своего шанса в запасе, а на фланг атаки, вероятно, сместится Марлос, освободив центр для Майкона и Антонио. Тоже не понятно, почему в заявку не попал Патрик.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ