Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Шахтер принимает Динамо в центральной битве 14-го тура чемпионата Украины. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча УПЛ 2019/20 смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. Это уже 4-й бой главных соперников за сезон. Динамо выиграло матч за Суперкубок и прошло в четвертьфинал Кубка Украины. Шахтер переиграл команду тогда еще Хацкевича в первом круге УПЛ на выезде. Киевляне до отчетной встречи отставали от подопечных Каштру на 10 очков и не имели другого выхода, как побеждать. Обе команды демонстрировали приличный характер в своих еврокубковых матчах. Динамовцы дважды подряд отыгрывались в матчах с Копенгагеном, но в Лиге Европы у них 3 подряд ничьи. Шахтер сначала избежал поражения от Динамо Загреб дома, а потом выдал героическое спасение в Хорватии. Да и в последнем кубковом Классическом "горняки" перевели игру в овертайм в то же компенсированное время.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Отмечаем, что у обеих команд дисквалифицированы центральные полузащитники. Опытного Алана Патрика меняет 19-летний Маркос Антонио, а капитана Сергея Сидорчука – Владимир Шепелев. Из неожиданного также 2 хода Алексея Михайличенко. В нападении Жерсон Родригес выходит впервые за 4 матча, а в средней линии сыграет более атакующий, чем Буяльский или Гармаш, Николай Шапаренко.

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Маркос Антонио – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Майкон, Марлос, Дентиньо, Борячук

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев – Караваев, Цыганков, Шапаренко, Вербич – Жерсон

Запасные: Нещерет, Кадар, Буяльський, Де Пена, Гармаш, Соль, Беседин

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Склад «Шахтаря» на суперматч із «Динамо». #ШахтарДинамо



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