Шахтер – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Шахтер примет Динамо в Харькове в рамках 14-го тура УПЛ. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо состоится 10 ноября в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Шахтер – Динамо, прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины:

Шахтер считается безоговорочным фаворитом поединка на ОСК Металлист. Специалисты букмекерской конторы Marathon Bet победу "горняков" оценивают в 1.70. На триумф Динамо предлагают коэффициент 4.65, а поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш ровно в 4 раза.

Напомним, Шахтер после 13-ти туров является абсолютным лидером Премьер-лиги. В активе команды Луиша Каштру 37 очков из 39 возможных – только Александрия смогла отобрать очки у дончан. Динамо идет на второй позиции, отставая от Шахтера на 10 пунктов.

К слову, в матче первого круга Шахтер победил Динамо со счетом 2:1. Недавно киевляне с аналогичным счетом в экстра-тайме взяли реванш в Кубке Украины, выбив "горняков" из турнира.

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