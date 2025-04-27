Шахтер и Динамо сыграют в 26-м туре УПЛ 2024/25. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 26-го тура УПЛ 2024/25 между Шахтером и Динамо начнется в 18:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. В случае победы киевляне официально станут чемпионами Украины, а Шахтер при этом останется в семи очках от второй позиции.

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Стоит заметить, что лидер "горняков" Георгий Судаков остался в запасе, поскольку имел небольшие физические проблемы.

Стартовые составы

Шахтер: Ризнык, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Грам, Энрике, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Эгиналду, Кевин.

Динамо: Нещерет, Тымчик, Михавко, Попов, Дубинчак, Шапаренко, Михайленко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат.

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