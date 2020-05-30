Шахтер – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Шахтер примет Динамо в Киеве в рамках 24-го тура УПЛ. Какой прогноз на игру и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч УПЛ Шахтер – Динамо состоится 31 мая в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Несмотря на то, что домашний поединок Шахтер будет проводить в Киеве, именно "горняков" букмекеры считают фаворитами игры. На победу дончан bWin предлагает поставить с коэффициентом 1.9, выигрыш Динамо оценивается в 3.6, а ничья – в 3.4. Солидарны со своими коллегами и специалисты William Hill. Британцы оценили победу Шахтера еще скромнее – 1.83, а выигрыш киевлян представляется еще менее вероятным – 3.9. Ничью оценили коэффициентом 3.7.

К слову, для обеих команд отчетный поединок станет первым после возобновления чемпионата Украины. В осенней части УПЛ Шахтер дважды победил Динамо (1:0 и 2:1). Правда, киевляне смогли отомстить в национальном Кубке, выбив "горняков" из турнира на стадии 1/8 финала.

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