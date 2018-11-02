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Шахтер – Динамо: прогноз на матч 14 тура УПЛ

09:51 47 Читати українською
Шахтер – Динамо: прогноз на матч 14 тура УПЛ
Шахтер – Динамо: прогноз на матч 14 тура УПЛ 3.11.2018

Динамо попытается сократить отставание от Шахтера в матче 14 тура УПЛ. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч 14 тура украинской Премьер-лиги Шахтер – Динамо состоится 3 ноября на ОСК Металлист. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Фаворитом матча букмекеры считают хозяев. Специалисты William Hill на победу "горняков" предлагают коэффициент 1,70. Ничья и победа Динамо оцениваются большим коэффициентом – 3,50 и 4,40 соответственно.

Авторитетная контора Bwin имеет похожее мнение. Победа Шахтера оценивается коэффициентом 1,72, ничья – 3,40, а на победу киевлян контора дает коэффициент 4,50.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
1
дн
:
6
час
:
32
мин
Динамо Киев
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