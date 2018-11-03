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Шахтер – Динамо: где смотреть центральный матч 14 тура УПЛ

12:48 247 Читати українською
Шахтер – Динамо: где смотреть центральный матч 14 тура УПЛ
Шахтер – Динамо: где смотреть матч 3 ноября 2018

Шахтер принимает Динамо в рамках 14 тура украинской Премьер-лиги. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок Шахтер – Динамо состоится 3 ноября на харьковском ОСК Металлист. Начало встречи – в 17:00.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч 14 тура УПЛ

Матч Шахтер – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 16:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Комментировать поединок будет Виктор Вацко.

Отметим, что после 13 туров Шахтер оторвался от Динамо на вершине турнирной таблицы на 5 очков. Дончане имеют в активе 34 пункта, а киевляне – 29. Правда, Паулу Фонсека еще не побеждал Александра Хацкевича в чемпионате, а лидеры его команды находятся в лазарете.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
1
час
:
36
мин
Динамо Киев
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