Шахтер – Динамо: где смотреть центральный матч 14 тура УПЛ

Шахтер принимает Динамо в рамках 14 тура украинской Премьер-лиги. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок Шахтер – Динамо состоится 3 ноября на харьковском ОСК Металлист. Начало встречи – в 17:00.

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Матч Шахтер – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 16:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Комментировать поединок будет Виктор Вацко.

Отметим, что после 13 туров Шахтер оторвался от Динамо на вершине турнирной таблицы на 5 очков. Дончане имеют в активе 34 пункта, а киевляне – 29. Правда, Паулу Фонсека еще не побеждал Александра Хацкевича в чемпионате, а лидеры его команды находятся в лазарете.

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