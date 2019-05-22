toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер – Динамо: где смотреть Классическое

22 мая 15:02 912 Читати українською
Шахтер – Динамо: где смотреть Классическое
Шахтер – Динамо: где смотреть матч 30-го тура УПЛ / Фото ФК Шахтер

Шахтер принимает Динамо в рамках центрального матча 30-го тура УПЛ. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Матч Шахтер – Динамо в рамках 30-го тура Премьер-лиги состоится 22 мая в Харькове на ОСК Металлист. Стартовый свисток прозвучит в 19:36 – специально в честь победы Шахтера в чемпионате.

Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Поединок Шахтер – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 19:25. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, поединок состоится без турнирной интриги. Шахтер уже обеспечил себе золотые медали чемпионата. Динамо гарантировало себе вторую ступеньку турнирной таблицы УПЛ.

"Циганков захоче піти з Динамо". Чому Леоненко помиляється щодо Шахтаря, а гол Маріуполю – ще не показник

blog_ava
"Золотой мяч" повлиял на будущее Модрича в Реале – неожиданные детали контракта
09:55
460
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
51
мин
Ингулец
16:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук