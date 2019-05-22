Шахтер – Динамо: где смотреть Классическое

Шахтер принимает Динамо в рамках центрального матча 30-го тура УПЛ. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо в рамках 30-го тура Премьер-лиги состоится 22 мая в Харькове на ОСК Металлист. Стартовый свисток прозвучит в 19:36 – специально в честь победы Шахтера в чемпионате.

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Поединок Шахтер – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 19:25. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, поединок состоится без турнирной интриги. Шахтер уже обеспечил себе золотые медали чемпионата. Динамо гарантировало себе вторую ступеньку турнирной таблицы УПЛ.

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