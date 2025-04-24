Бывший тренер клубов Первой и Второй лиг Олег Федорчук поделился ожиданиями от матча 26-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

– Кстати, то, что у Шахтера будет меньше времени для подготовки к матчу с киевлянами, как-то скажется на ходе событий?

– Знаете, я бы обратил внимание еще на один нюанс: в последнем туре УПЛ динамовцы довольно легко победили Оболонь, а Шахтер, несмотря на все усилия, потерпел чувствительное поражение от Колоса. Поэтому где-то перевес в психологической подготовке будет на стороне киевлян.

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Что касается вашего вопроса, то "горняки" успеют восстановиться и подойти к битве во Львове в боевой спортивной форме. Другое дело, что в отличие от Шахтера киевлян будет устраивать и ничья, поэтому у них на вооружении могут быть разные тактические схемы.

Я все же оцениваю шансы оппонентов как 50 на 50. Что же до еще одного Классического – в финале Кубка Украины, то он в центре внимания окажется ближе к середине мая, – сказал Федорчук в комментарии Sport.ua.

К слову, матч между Шахтером и Динамо состоится 27 апреля в рамках 26-го тура УПЛ.

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