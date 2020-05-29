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Шахтер – Динамо: где смотреть матч УПЛ

18:00 223 Читати українською
Шахтер – Динамо: где смотреть матч УПЛ
Шахтер – Динамо: где смотреть матч 31 мая 2020

Шахтер примет Динамо в Киеве в рамках 24-го тура УПЛ. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Динамо состоится 31 мая в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

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Поединок Шахтер – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 16:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, Шахтер после 23-ти туров является абсолютным лидером Премьер-лиги. В активе команды Луиша Каштру 59 очков. Динамо имеет 46 пунктов и идет на третьей позиции – столько же очков у луганской Зари, но киевляне отстают по дополнительным показателям.

К слову, для обеих команд отчетный поединок станет первым после возобновления чемпионата Украины. В осенней части УПЛ Шахтер дважды победил Динамо (1:0 и 2:1). Правда, киевляне смогли отомстить в национальном Кубке, выбив "горняков" из турнира на стадии 1/8 финала.

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