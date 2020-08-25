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Шахтер – Динамо: где смотреть матч Суперкубка Украины

10:59 - Читати українською
Шахтер – Динамо: где смотреть матч Суперкубка Украины
Кендзёра против Коноплянки / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер и киевское Динамо традиционно сойдутся в битве за Суперкубок Украины. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Динамо состоится во вторник, 25 августа, на столичном НСК Олимпийский. Начало поединка – в 21:00.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч Суперкубка Украины

Классическое противостояние Шахтера и Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 20:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча за первый трофей нового сезона.

Заметим, что дончане стали чемпионами Украины в кампании 2019/20, опередив "бело-синих" на 23 очка. В свою очередь столичный гранд выиграл Кубок Украины. В финале киевляне обыграли полтавскую Ворсклу в серии пенальти.

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