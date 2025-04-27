Шахтер в рамках 26-го тура УПЛ 202425 сыграет с Динамо. Анонс и прогноз букмекеров читайте на "Футбол 24".

Исторический матч

Вот и настал тот самый день. День, который вместит в себе сразу несколько знаменательных событий. В котором Динамо может завоевать 30-е чемпионство (если брать во внимание еще и советские времена). В котором "бело-синие" получили шанс взять первое с 2021 года золото УПЛ. В котором киевляне близки к первой за четыре года победе над дончанами.

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Турнирная мотивация в 201-й встрече Динамо и Шахтера очевидна. Подопечные Александра Шовковского в случае триумфа оденут золотые медали УПЛ на глазах главного соперника – и не позволяют говорить о "картонном" чемпионстве, ведь осеннее Классическое завершилось вничью. Для Марино Пушича же важен не столько престиж, сколько необходимость зацепиться за вторую позицию. "Оранжево-черные" отстают от нее на семь очков.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 26-го туру УПЛ 2024/25 між Шахтарем і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушіча – 2,27. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 3,25.

Шахтер имеет системную уязвимость в обороне

Насколько гранды готовы к победе в дерби? Хороший вопрос. Большую часть сезона они демонстрировали одинаковые достоинства и проблемы.

Динамо и Шахтер выглядели крайне нестабильно – потеря очков могла произойти чуть ли не в каждом туре. Включать режим чемпионского футбола коллективы привыкли только на коротких промежутках времени (от 30 до 60 минут), потому что большинство соперников по УПЛ устают еще до перерыва. При этом у грандов ощущались большие проблемы с балансировкой атаки.

У Шахтера вообще нет чистого опорника. Все футболисты, которых использовали в данной роли, являются центрхавами с уклоном на игру с мячом (а не против него). Исключением является Назарина, однако после сильного начала 2025 года Егор потерял доверие тренера.

Такое положение вещей привело к кадровому кризису перед Классическим, ведь небольшую травму получил Судаков. Он тренировался по индивидуальной программе, поэтому в случае отсутствия Георгия на позицию "восьмерки" придется поднимать Марлона. Именно бразилец закрывал позицию опорника в большинстве поединков весной.

Осенью эту работу выполнял Крыськив, но после повреждения в марте Дмитрий сыграл всего 25 минут. Дошло до того, что в кубковых поединках с Александрией и Полесьем в роли опорника использовали Матвиенко. Но решится ли Марино Пушич повторить этот эксперимент, учитывая хрупкое состояние своей обороны? Существуют большие сомнения.

Как бы там ни было, Шахтер даже в праймовом составе очень плохо контролирует переходные фазы. Центрхавам не хватает ни навыков, ни дисциплины. При позиционной же обороне Судаков, Бондаренко и опорник регулярно недобирают в зону подбора перед собственной штрафной – или же демонстрируют бешеную невнимательность.

Соответственно, давление на защитников растет, а они и без того уязвимы. В частности, все слабенько работают против подач. Очень часто теряется контроль над дальней стойкой, а Матвиенко в принципе провисает по всем вопросам, кроме продвижения. Этими уязвимостями сполна воспользовался Колос, который заколотил "горнякам" аж четыре гола.

Столько же в ворота Резника забивала Александрия, но и во многих победных матчах Шахтер пропускал огромное количество моментов. Весной особенно тяжело дались второй тайм против ЛНЗ и доигровка с Кривбассом. Словом, Динамо будет где разгуляться.

В атаке же Шахтер испытывает серьезные проблемы против закрытых блоков. Учитывая прагматичность Александра Шовковского, сегодня вполне можно ожидать работу вторым номером в исполнении Динамо – киевляне в такой футбол играют с детства. У них почти идеальный состав под силовой футбол с кучей переходных фаз.

Защита Динамо не намного лучше – Шахтер способен его порвать

И вот тут уже стоит вспомнить о минусах "бело-синих". Во-первых, у них выделяется дыра на правом фланге, где действует Ярмоленко – даже Оболонь пользовалась неспособностью легенды возвращаться назад.

"Пивовары" перешли на тройку центрбеков, и один из них смело поднимался через зону Андрея Николаевича в чужую штрафную, комбинируя и помогая создавать моменты.

Во-вторых, задняя линия "бело-синих" уязвима как в тактическом плане, так и в индивидуальном. Александр Шовковский требует от своих защитников проактивности – то есть агрессивных выдвижений при игре против мяча. Вот только добиться слаженности в работе задней четверки в течение сезона так и не удалось, поэтому соперники постоянно получают глубину (пространство за спинами без офсайда).

На этой уязвимости динамовцев рвали Оболонь, ЛНЗ и Ворскла, легко убегая на рандеву с Нещеретом.

А у Шахтера с быстроногими игроками атаки проблем нет – один только Кевин чего стоит. Дончане на пространстве превращаются в коллектив, способный забивать даже Баварии и Арсеналу. И уж точно "горняки" способны убегать от динамовцев.

А еще защитники Динамо допускают большое количество ошибок в статике. Наибольшее давление сейчас оказывают на Михавко, которому позволяют набивать шишки. Стоит отметить, что в вопросе контроля зон завершения защитников частенько подставляют партнеры – в частности, допуская ситуацию 1-в-2.

Впрочем, у киевлян есть одно весомое преимущество в защитном аспекте. У киевлян есть сильный опорник Михайленко, поэтому в переходах из атаки в оборону Динамо немножечко сильнее Шахтера. Николай выполняет большой объем работы в обе стороны, чего очень не хватает в центре поля донетчан.

У грандов сильная атака, но есть нюансы – Ванат делает разницу

По работе на чужой половине соперники равны. У обоих очень сильные вингеры, но только один из них стабильно возвращается назад (Кабаев и Педриньо). Кроме того, один из вингеров часто открывается в центральных вертикалях (Ярмоленко и все тот же Педриньо).

У обоих достаточно исполнителей для эффективного продвижения мяча между линиями – хотя и Динамо, и Шахтер регулярно сталкиваются с проблемами против компактных блоков. Причем очень часто они связаны с привычкой играть только короткими отрезками. Киевляне и дончане банально выключаются, но от 30 до 60 минут топ-футбола с кучей моментов они гарантируют.

У "бело-синих" стоит отметить два козыря, которые могут сделать разницу в сегодня. Во-первых, столичный коллектив значительно эффективнее в работе против мяча. Группа атаки Александра Шовковского и прессинговать не забывает, и на потери реагирует высоким уровнем агрессии (совмещенным с хорошим позиционированием).

Так бывает не всегда, однако у Шахтера подобные истории довольно редки и локальны.

Что наиболее важно, у Динамо есть забивной нападающий. Ванат с большой вероятностью станет лучшим бомбардиром УПЛ – у него уже 21 забитый мяч при всего 12,3 XG. В чемпионате он провел 14 гол голов из 35-ти ударов, то есть 40% его выстрелов являются точными.

По этому показателю Владислав входит в топ-3 форвардов Европы, хотя он вообще-то выполняет роль девятки, работая на всей трети поля соперника и активно комбинируя с партнерами.

Эгиналду тоже силен в плане обыгрышей и скидок, однако перед чужими воротами форвард Шахтера проваливается. Экс-вингер имел моментов на более 8 ожидаемых голов, но забил только четыре. Это – слишком большой недобор.

Возможно, именно поэтому Динамо сейчас и имеет преимущество в 10 очков, не зная поражений в Украине с мая 2024 года.

Кадровая ситуация

Травмированные: Судаков (под вопросом), Фесюн, Конопля – все из Шахтера

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Назарина – Педриньо, Бондаренко, Марлон, Кевин – Эгиналду

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5, победа Динамо в случае отсутствия Судакова

Учитывая все вышеупомянутые факторы, существует большой соблазн поставить на победу Динамо. У киевлян есть профильный опорник, суперфорвард и лучшая игра против мяча на чужой половине – а еще "бело-синие" могут припарковаться в среднем блоке и жалить с контратак. Шахтер же ограничен в плане выбора тактик и имеет глубокий системный кризис в обороне.

Вот только Динамо в защите на собственной трети такое же уязвимое, в матче первого круга дончане разобрали киевлян на косточки. Подопечные Марино Пушича разрывали Динамо, хитрыми перемещениями взламывая центр поля и хорошо атакуя зоны завершения. Ничья в столице стала откровенной случайностью.

А еще для обоих грандов характерна нестабильность. По ходу сезона они доказали способность провалиться в любой момент и против любого соперника. Именно поэтому не станем делать прогноз на победителя – команды равны. А вот тотал больше 2,5 кажется вполне вероятным, потому что в задней линии Шахтера и Динамо слишком много проблем.

Моментов будет вдоволь, а все остальное решит рандом. Впрочем, если в дерби не сможет сыграть Судаков – можно рискнуть, поставив на победу Динамо.

Как Шахтер к Классическому готовился: кто ставит на тактику, а кто уже устраивает шоу в ожидании победы над Динамо