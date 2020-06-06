Шахтер – Десна: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Шахтер в рамках 25-го тура УПЛ принимает Десну. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 25-го тура УПЛ Шахтер – Десна начнётся в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ
Стартовые составы
Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Маркос Антонио – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Фернандо
Запасные: Пятов, Болбат, Витао, Коваленко, Тете, Соломон, Коноплянка, Пихалёнок, Мораес
Десна: Паст – Фаворов, Имереков, Тамм, Мостовой – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, Тотовицкий, Кузик – Филиппов
Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлёбас, Гитченко, Старенький, Будковский, Западня, Шевцов
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