Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 19-го тура УПЛ принимает Десну. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Весеннюю часть чемпионата открывали Динамо и Заря, одержав победы над Ворсклой и Мариуполем соответственно, а честь разыграть первый в новом году топ-матч УПЛ выпала Шахтёру и Десне. Для "горняков" встреча не очень-то и нужна в турнирном плане (они чемпионы де-факто), но через него команда будет набирать форму в рамках подготовки к архиважному выездному поединку с Бенфикой. Десна же обязана догонять Зарю – конечно, если черниговцы действительно хотят поиграть на групповом этапе Лиги Европы.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Все пять матчей между Шахтером и Десной завершились победами "горняков" с разницей мячей 11:2. В рамках УПЛ было проведено три поединка – дончане забили в них четыре гола и не пропустили ни одного.

2. Самый крупный счёт и самая большая победа Шахтера в противостоянии были зафиксированы в рамках 1/32 финала Кубка Украины 2005/06 – 2:5.

3. Только Руслану Фомину и Марлосу удалось забить Десне больше одного гола. Лучшим и единственным бомбардиром черниговцев в противостоянии остаётся Александр Кожемяченко.

4. Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 года уже 47 матчей подряд (40 побед, 7 ничьих), а на своём поле – 28 матчей (23 победы, 5 ничьих). Кроме того, с 22 сентября донецкий клуб больше одного гола за матч в УПЛ не пропускает.

5. Десна не играет вничью на полях соперников с 29 апреля в течение рекордных для клуба 12-ти матчей (7 побед и 5 поражений).

6. Андрей Пятов может провести 450-й матч в составе Шахтера во всех турнирах, Тайсон может забить 50-й гол в составе "горняков".

Сборы Шахтера

Шахтер провёл интенсивный сбор в Турции, сделав ставку на прессинг и налаживание взаимосвязей между футболистами. Даже голкиперов учили играть в специальных стробоскопических очках, которые могли ускорять или замедлять движение мяча в глазах, или вызвать временный ослепляющий эффект. Кроме того, большое внимание уделялось конкретной подготовке на матчи против Бенфики.

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"Горняки" провели в Турции десять матчей, отпраздновав шесть побед и потерпев одно поражение. Соперниками выступали представители Балкан, Латвии, Польши и Дании – наиболее именитым среди них был Лех, который дончане переиграли с минимальным счётом. Также Шахтер провел поединок с Волынью (2:0), а в целом команда забила на сборах двенадцать голов, пропустив семь.

Финалом всей подготовки перед возоновление сезона УПЛ стал поединок против Бенфики в 1/16 финала Лиги Европы. Он продемонстрировал отлаженную систему прессинга и обнаружил хорошую игровую и физическую форму лидеров – даже Тайсона, который явно потерял мотивацию, но сделал второй гол. Также качественным футболом удивил Коваленко, став героем встречи. Словом, Шахтер входит в сезон в полной боевой готовности.

Сборы Десны

Десна также провела десять матчей на сборах, также одержала победы в шести поединках и также пропустила всего семь голов – зимой меньше пропускали лишь Заря и Олимпик. При этом черниговцы серьёзно превосходят в количестве забитых мячей (20). Вообще, в плане атаки зачастую прагматичная команда Рябоконя удивила, не только действуя агрессивно, но и отчасти забивая шедевральные голы – в частности, этим грешил Калитвинцев. Правда, соперники северян были далеко не самые сильные – белорусы, грузины, латыши и балканцы.

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На первом сборе команда традиционно посвятила внимание прокачке физической выносливости, а на втором отрабатывала тактические моменты. В целом, заметно, что черниговцы сделали ставку именно на усиление атакующей мощи (это подтверждает и переход Гуцуляка), а в обороне всё было прекрасно и раньше. Это может стать неприятным сюрпризом для Шахтера, который осенью с большим трудом удержал минимальную выездную победу над Десной.

Кадровая ситуация

Шахтер на трансферный рынок не выходил, ограничившись возвращением Вакулы, Нема (его пытаются продать) и Фернандо из аренд. Зато команду покинули Бутко, Борячук, Муравский, Библык, Тотовицкий и Кулач – причём последние два ушли с концами. Словом, донецкий клуб вторую половина сезона проведёт тем же составом, что и летом-осенью.

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Десна очень серьёзно усилилась зимой, приобретя не только Гуцуляка, но и Будкивского, Тотовицкого, Арвеладзе, а также эстонского защитника Тамма. Впрочем, и без потерь не обошлось – Богданов перешёл в Колос, Приндета снова стал игроком Волыни, Дегтярёв вернулся в Олимпик, а Артёма Фаворова продали в Академию Пушкаша за 470 000 евро.

Также стоит отметить, что матч против Шахтера из-за дисквалификации пропустят Огиря и Калитвинцев.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Десна

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Десна: Паст – Фаворов, Имереков, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Картушов, Тотовицкий, Кузык – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Главной надеждой Десны в матче против Шахтера будет качественная игра в обороне, ведь сейчас у черниговцев в чемпионате всего 13 пропущенных мячей – меньше только у Шахтера. На сборах северяне также неплохо отзащищались, а кроме того на стороне гостей будет играть фактор начала сезона – несмотря на фору в один матч, "горняки" ещё не до конца вошли в ритм, а на пик формы они вообще должны выйти весной. Да и хотя бы немного поберечь лидеров стоит.

В атаке Десна также добавила, но дисквалификация Калитвинцева стала огромной потерей. Кроме того, Шахтер в четверг разобрал куда более мощного соперника, а играть в полноги "горняки" не заинтересованы – им нужно как можно быстрее набирать форму. В конце концов, в матче первого круга дончане имели проблемы лишь во втором тайме, где они неожиданно забыли про атакующие действия, а вот до перерыва северян довольно уверенно разбирали.

Кто станет победителем, сказать трудно, но обе команды точно должны забить. Шахтер по умолчанию фаворит, но в первой встрече года многое может пойти не так, как предполагалось.

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