– Во втором квалификационном раунде Лиги Европы Шахтер сыграет с Бешикташем. Какие ожидания от этого противостояния и насколько эти два матча могут быть непростыми для "горняков"?

– Ожидания – это лучшее, что есть. Сейчас нет легких игр. Шахтер делает игру сложной. Применяем то, что тренируем в течение недели.

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Надеюсь на хорошее выступление Шахтера, чтобы мы могли взять верх и одержать победу еще в одной игре, – сказал Гомес для пресс-службы Шахтера.

Напомним, что матчи между Шахтером и Бешикташем в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 24 и 31 июля.

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