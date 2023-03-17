"На прошлой неделе мы гораздо больше владели мячом, чем сегодня, но мы подготовились к высокому прессингу, и когда получали мяч, Шахтер был более открытым, поэтому мы могли их наказать.

Фейеноорд – Шахтер – 7:1 – видео голов и обзор матча Лиги Европы

Мы так счастливы. Это удивительный результат. Сегодня у нас все прошло совершенно. Также мы забили много голов из-за пределов штрафной.

Не следует ожидать, что нам повезет со жребием в четвертьфинале. Впереди еще две большие игры. У нас была задача пройти Шахтер, и мы очень рады. Возможно, это не выглядит так, но они действительно хорошие соперники", – цитирует Ганцко официальный сайт. УЕФА.

Фейеноорд узнает имя своего соперника в рамках четвертьфинала Лиги Европы 17 марта.

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