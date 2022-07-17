Отдел женского футбола УАФ вместе с руководителями клубов определился с форматом проведения женского чемпионата Украины по футболу 2022/23.

Старт чемпионата Украины по футболу запланирован на 10-11 сентября, а в турнире примут участие 12 клубов. Всеукраинская ассоциация женского футбола.

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Состав участников сезона 2022/23 выглядит следующим образом: Атекс (Киев), Верес (Ровно), Динамо (Киев), Днепр-1 (Днепр), Жилстрой-2 (Харьков), ЭМС-Подолье (Винница), Колос (Ковалёвка) , Кривбасс (Кривой Рог), Ладомир (Владимир), Мариуполь (Мариуполь), Пантеры (Умань), Шахтер (Донецк). Отмечается, что Жилстрой-1 (Харьков) и Восход (Херсон) не будут участвовать в чемпионате из-за опасной ситуации в их регионах, однако место за клубами в Высшей лиге сохранят на следующий сезон.

Также в женском первенстве будет разработан и принят специальный регламент, предусматривающий условия проведения матчей в условиях военного положения. Стоит добавить, что Шахтер поднялся из Первой лиги, где уничтожал своих соперниц – разница мячей составила 89:0 за 10 матчей.

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