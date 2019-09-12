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Шахтер дебютировал в групповом турнире Лиги чемпионов 19 лет назад с исторического разгрома от Лацио – ретро дня

16:49 70 Читати українською
Шахтер дебютировал в групповом турнире Лиги чемпионов 19 лет назад с исторического разгрома от Лацио – ретро дня
Шахтер – Лацио 19 лет назад / Instagram Вячеслава Шевчука

12 сентября исполнилось 19 лет со дня первого поединка Шахтера в группе ЛЧ. К сожалению, первый блин оказался комом.

12 сентября 2000 Шахтер провел первый в своей истории поединок группового турнира Лиги чемпионов. На донецком стадионе Шахтер в присутствии 32 тысяч зрителей подопечные Виктора Прокопенко проиграли Лацио со счетом 0:3.

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Голы Клаудио Лопеса, Павела Недведа и Симоне Индзаги принесли римлянам комфортную победу.

"Матч против Лацио, цвета которого тогда защищали Верон, Симеоне, Неста, Михайлович, Перуцци и другие звезды, я запомнил навсегда! Очень горжусь тем, что принимал участие в том историческом поединке", – написал экс-защитник Шахтера Вячеслав Шевчук в Instagram.

К слову, 18 сентября Шахтер стартует в Лиге чемпионов 2019/20. Соперником "горняков" на ОСК Металлист станет Манчестер Сити.

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