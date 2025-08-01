"Наш соперник был лучше нас в обоих матчах, мы играли против более сильной команды. Мы создавали моменты, но и они создали больше. Шахтер заслужил выход в плей-офф. У нас было несколько моментов во втором тайме, но ребята их не реализовали. Думаю, Шахтер далеко пойдет в Лиге Европы.

Голы Кевина и Элиаса в видеообзоре матча Шахтер – Бешикташ – 2:0

Мы только в начале своего пути, сезон только начался. Мы продолжим его в другом турнире. Думаю, я подходящий человек для этого проекта в будущем. Нет никаких проблем с тем, чтобы продолжать эту работу. Бешикташ пережил непростые времена за последние четыре-пять лет, клубу нужна стабильность. Я продолжу исполнять свои обязанности. Наша цель – построить команду, которая будет бороться за трофеи", – цитирует Сульшера Fanatik.

Шахтер прошел в следующий раунд Лиги Европы, во второй раз переиграв Бешикташ – Кевин сдержал слово, снова забив туркам