Вингер Шахтера Манор Соломон до сих пор имеет неопределенное будущее.

Шахтер и Торино ведут переговоры о переходе Соломона, однако стороны не приблизились к успешному закрытию соглашения, информирует Calciomercato.

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Трудности в переговорах добавил Фулхем, уже пытавшийся приобрести израильтянина в конце весны. Торино все еще видит в Соломоне подходящую замену Иосифу Брекалу.

Напомним, в сезоне 2021/22 Соломон провел за команду Де Дзерби 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Его контракт с Шахтером действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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