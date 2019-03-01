Шахтер дает возможность всем желающим стать тренером футбольной Академии "горняков"

"Горняки" объявили регистрацию на учебный курс подготовки специалистов для клубной академии.

Шахтер запускает образовательный проект по подготовке тренеров футбольной Академии, сообщает пресс-служба "горняков".

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Лучшие из лучших по итогам отбора получат предложение пройти модульное обучение (бесплатно), и им будет выдан сертификат об успешном завершении курса. Самые перспективные участники проекта, чей потенциал, харизма и способности к воспитанию юных футболистов проявятся наиболее ярко, займут достойное место в числе тренеров Академии Шахтера.

Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте дончан с 1 по 12 марта и пройти несколько этапов отбора: интервью с HR-специалистом, тестирование способностей и мотивации, выполнение задания по видеоанализу матча. По результатам отбора будет сформирована группа из 20 человек.

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