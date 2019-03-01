toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ

Шахтер дает возможность всем желающим стать тренером футбольной Академии "горняков"

12:28 80 Читати українською
Шахтер дает возможность всем желающим стать тренером футбольной Академии "горняков"
Шахтер дает возможность каждому желающему стать тренером академии "горняков"

"Горняки" объявили регистрацию на учебный курс подготовки специалистов для клубной академии.

Шахтер запускает образовательный проект по подготовке тренеров футбольной Академии, сообщает пресс-служба "горняков".

"Мы на пороге формирования нового Шахтера", – Палкин оценил трансферную кампанию "горняков"

Лучшие из лучших по итогам отбора получат предложение пройти модульное обучение (бесплатно), и им будет выдан сертификат об успешном завершении курса. Самые перспективные участники проекта, чей потенциал, харизма и способности к воспитанию юных футболистов проявятся наиболее ярко, займут достойное место в числе тренеров Академии Шахтера.

Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте дончан с 1 по 12 марта и пройти несколько этапов отбора: интервью с HR-специалистом, тестирование способностей и мотивации, выполнение задания по видеоанализу матча. По результатам отбора будет сформирована группа из 20 человек.

Новичок Шахтера Тете стал одним из самых дорогих приобретений "горняков": все топ-трансферы донецкого клуба

Теги
Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
23
мин
Кальяри
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук