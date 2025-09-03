Статистический портал Football Meets Data опубликовал прогноз шансов клубов в Лиге конференций на сезон 2025/26, где среди участников и гранды украинского футбола – Шахтер и Динамо.

Динамо получило один из самых адских жребиев в Лиге конференций – Шахтеру прогнозируют легкую прогулку

По данным аналитиков, Шахтер имеет высокие шансы выйти в плей-офф напрямую, попав в первую восьмерку турнирной таблицы основного этапа – вероятность оценивают в 65%, а на топ-24 команда претендует с показателем 98%. Динамо, наоборот, имеет лишь 9% на выход в топ-8, однако на место в топ-24 команда рассчитывает с вероятностью 73%. Наибольшие шансы на выход в плей-офф аналитики отдают английскому Кристал Пэлас, а Фиорентина оценивается чуть выше Шахтера в рейтинге.

Напомним, что в групповом этапе Шахтер встретится с Легией (дома), Шемроком (на выезде), Риекой (дома), Абердином (на выезде), Брейдабликом (дома) и Хамрун Спартанс (на выезде). Динамо будет противостоять Кристал Пэлас (дома), Фиорентине (на выезде), Зриньски (дома), Омонии (на выезде), Ноа (дома) и Самсунспору (на выезде).

Жеребьевка общего этапа Лиги конференций: Динамо будет мстить за Полесье, Шахтер против Легии и другие результаты