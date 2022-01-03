"Рано или поздно все заканчивается и легенды уходят, а на их места приходят молодые талантливые ребята с серьезными амбициями и желаниями. Жизнь не останавливается, и мы строим новую команду.

Марлос готовится к подписанию контракта с новым клубом

Мы забываем, что летом в одном из своих интервью Марлос сам сказал, что едет в Бразилию, заканчивает в сборной Украины и хочет побыть со своими близкими и родителями. В этом и был главный вопрос. Понимаете, ни у кого не поднимется рука указать Марлосу на дверь. Мы были готовы подписать с ним новый контракт, но он принял решение уехать на родину.

Это было его решение, мы не можем принять его за футболиста. Я обычно этого не говорю, но для меня Марлос – любимый футболист. Он профессиональный парень, играет в роскошный футбол, как человек – топ. Жаль, что так произошло, но, опять же, все всегда заканчивается. Легенды уходят, а будущие легенды придут, надеюсь", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, Марлос перебрался в Шахтер летом 2014-го, перейдя из харьковского Металлиста за 8 млн евро. В составе "оранжево-черных" хавбек провел 287 матчей, отличился 74 голами и 65 ассистами. По четыре раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году получил украинское гражданство и регулярно выступал за сборную – в частности ездил на Евро-2020.

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