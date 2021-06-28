Шахтер будет транслировать все спарринги летнего сбора: где смотреть
Болельщики "горняков" смогут наблюдать за контрольными матчами команды онлайн.
Донецкий Шахтер на прошлой неделе начал подготовку к новому сезону на сборе в Австрии.
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В программе "горняков" запланировано четыре контрольных поединка. В частности, 30 июня "оранжево-черные" встретятся с местным клубом Санкт-Йоганн (18:00), 4 июля сыграют с польским Ракувом (18:00), а 5 и 9 июля – с немецкими Тюркгюджю (18:00) и Шальке (19:00) соответственно.
За каждым из матчей Шахтера можно следить онлайн в Shakhtar Club и на всех платформах трансляции канала Shakhtar TV.
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