Бывший клуб Мудрика, Шахтер готовит судебный иск против УАФ, если подтвердится, что Михаил получил запрещенные препараты в лагере сборной Украины. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Мудрик получил новые проблемы – Челси провел расследование и может подать судебные иски против игрока и УАФ

Причиной такого решения "горняков" является то, что из-за дисквалификации они не смогут получить дополнительные 30 миллионов евро за трансфер Мудрика. Недавно вингер Челси получил официальные обвинения от Футбольной ассоциации Англии в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что вторая допинг-проба Мудрика показала положительный результат.

Напомним, Михаила Мудрика отстранили от футбола в декабре 2024 года. Игроку грозит дисквалификация на четыре года.

Украина проиграла Франции первый матч отбора на ЧМ-2026