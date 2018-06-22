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Шахтер будет сотрудничать с авиакомпанией, которая представила самолет в цветах клуба

19 июня 13:37 306 Читати українською
Шахтер будет сотрудничать с авиакомпанией, которая представила самолет в цветах клуба
Boeing 737-700

Донецкий Шахтер подписал соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией SkyUp.

Сегодня впервые для украинского рынка авиации и истории футбола, авиакомпания SkyUp Airlines и ФК Шахтер подписали уникальное соглашение о сотрудничестве. Согласно договору авиакомпания SkyUp Airlines будет предоставлять услуги по авиаперевозкам команды на внутренние и международные матчи.

Для авиаперелетов Шахтеру будет предоставлено воздушное судно Boeing 737-700 на 149 мест окрашено в цвета донецкого клуба.

"Прежде всего хочу поздравить Шахтер и SkyUp. Это первый беспрецедентный случай, когда клуб и авиакомпания подписывают договор. Уверен, у нас будут все условия, чтобы путешествовать, и добираться в приятном настроении. Большинство европейских грандов уже заключили партнерство с авиакомпаниями.

Наше сотрудничество станет мотивацией для всех. Это будет большое вдохновение для игроков. Уверен, это партнерство поможет создать великолепные условия всем нам, чтобы побеждать", – прокомментировал подписание соглашения Фонсека.

Первый полет команды по маршруту Киев - Одесса состоится накануне матча Суперкубка Украины.

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Источник: Футбол 24
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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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