Шахтер будет сотрудничать с авиакомпанией, которая представила самолет в цветах клуба

Донецкий Шахтер подписал соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией SkyUp.

Сегодня впервые для украинского рынка авиации и истории футбола, авиакомпания SkyUp Airlines и ФК Шахтер подписали уникальное соглашение о сотрудничестве. Согласно договору авиакомпания SkyUp Airlines будет предоставлять услуги по авиаперевозкам команды на внутренние и международные матчи.

Для авиаперелетов Шахтеру будет предоставлено воздушное судно Boeing 737-700 на 149 мест окрашено в цвета донецкого клуба.

"Прежде всего хочу поздравить Шахтер и SkyUp. Это первый беспрецедентный случай, когда клуб и авиакомпания подписывают договор. Уверен, у нас будут все условия, чтобы путешествовать, и добираться в приятном настроении. Большинство европейских грандов уже заключили партнерство с авиакомпаниями.

Наше сотрудничество станет мотивацией для всех. Это будет большое вдохновение для игроков. Уверен, это партнерство поможет создать великолепные условия всем нам, чтобы побеждать", – прокомментировал подписание соглашения Фонсека.

Первый полет команды по маршруту Киев - Одесса состоится накануне матча Суперкубка Украины.

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