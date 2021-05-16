Донецкая команда будет иметь определенное преимущество над своими потенциальными конкурентами.

Победа Порту в матче 33-го тура чемпионата Португалии над Рио Аве (3:0) позволила "драконам" обеспечить себе прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации от Португалии сыграет Бенфика, которая не влияет на позицию Шахтера при посеве.

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Триумф подопечных Сержиу Консейсау позволил "горнякам" стать сеяными в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов – в третьем и плей-офф, сообщает Kassiesa.net. Украинская команда будет выше по рейтингу от всех своих потенциальных соперников, среди которых пока известны лишь два клуба – Галатасарай и Селтик.

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К слову, матчи квалификации Лиги чемпионов состоятся в августе. Поражение в любом из раундов отправит Шахтер в группу Лиги Европы.

Напомним, "горняки" по итогам сезона заняли в турнирной таблице УПЛ второе место, отстав от Динамо на 11 очков.

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