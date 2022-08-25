– Дарио, как оцените группу и мощь соперников?

– В Лиге чемпионов легких групп не бывает. Будем биться до последнего. Реал (Мадрид) – это, конечно, Реал (Мадрид). С Селтиком мы уже играли 18 и 15 лет назад. Лейпциг – хорошая команда. Потому скажем так: могло быть хуже, могло быть лучше.

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– Удовольствия нет от такой жеребьевки?

– Ну, слушайте, играть надо. Готовимся через чемпионат. У нас молодая команда, новый тренер. Самое важное, чтобы получали удовольствие от игр, которые ждут нас. К сожалению, полные трибуны не будут в Украине, но я уверен, что будут в Варшаве. Придет много наших болельщиков, украинцев – они заслуживают, как и вся Украина, чтобы мы продемонстрировали хороший яркий футбол, чтобы они получали удовольствие от нашей игры.

– Ла Лига и Бундеслига уже стартовали. Что можете сказать о нынешнем состоянии команд?

– Лейпциг, как и мы, стартовал не очень хорошо: у них два очка в трех играх. Селтик не смотрел, а Реал – это Реал. Будем анализировать. Сначала нужно думать о Кривбассе, хорошо подготовиться. Затем – Рух. А после этого будем думать о Лиге чемпионов, – цитирует хорвата официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" являются единственным представителем Украины в Лиге чемпионов. Динамо будет играть в Лиге Европы, а СК Днепр-1 – в Лиге конференций.

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