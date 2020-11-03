Вряд ли при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов кто-то мог представить, что после двух туров Реал в группе будет замыкать свой квартет, а Интер окажется третьим. Тем более никто не мог представить, что лидерами станут Шахтер и гладбахская Боруссия – причем первое место "горняков" будет единоличным и станет следствием матчей против двух фаворитов группы. В шоке даже Пеп Гвардиола, который недавно отметил победы дончан, поставив их в один ряд с Аталантой как признак прогресса европейского футбола.

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Спайка Шахтера против Боруссии имеет определяющее значение для финальной расстановки в группе В, хотя даже четыре набранных очка могут ничего не гарантировать "оранжево-чёрным". Похоже, здесь до последнего тура все будут претендовать на выход в плей-офф, но шесть очков проти немцев наверняка выведут украинцев в плей-офф. В любом случае, сейчас стоит сосредоточиться на домашке с Гладбахом – и как же обидно, что из-за коронавируса матч пройдёт без зрителей. Ну, хоть не в Донецке, куда собирались ехать "жеребцы".

Шахтер в первых турах продемонстрировал новый тип своего футбола, максимально правильный в нынешних условиях. Луиш Каштру отказался от контроля мяча, сыграв максимально закрыто и компактно, однако его подопечные регулярно вылетали в быстрые контратаки – всё это делал фактически второй состав. Правда, после трёх голов Реалу за тайм и "нулей" с Интером трудно сказать, где у "горняков" основа и резерв.

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Луиш Каштру подготовил различные варианты билд-апа (через фланги, лонгболы или короткий пас) и поставил тройку центрхавов повыше. Его подопечные, в свою очередь, эффективно выдёргивали соперника из центра, классно продвигали мяч в чужой штрафной и грамотно перестраивались на ультразащитную модель без мяча. Донецкий коллектив был тактически гибким, да и индивидуально почти все сыграли прекрасно – даже Дентиньо.

Правда, идеала достичь не удалось. На такой футбол у Шахтера банально не хватает сил и класса, чтобы провести ровно оба тайма – с мадридцами более слабім стал второй, а против Интера едва не случилась катастрофа до перерыва. Кроме того, Реал слабо прессинговал, за что и поплатился; "нерадзурри" же в Киеве грамотно накрывали "горняков" на всех фазах игры – в итоге наши за весь матч нанесли всего четыре удара на 0,08 xG, а на собственные ворота получили девять ударов из пределов штрафной.

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Впрочем, стоит также не забывать, что у Шахтера второй раз подряд в старте выходили семь футболистов возрастом до 21 года – этого в ЛЧ ни бывало с 1993 года. И при этом во втором тайме дончане сумели выровнять ход встречи, а юные Трубин и Бондарь были чуть ли не лучшими.

Таким образом, с одной стороны имеем очень качественную систему продвижения мяча, хорошую оборону Шахтера и контратаки, а с другой – уязвимость под интенсивным прессингом и слишком молодой состав. Последнее даёт о себе знать – молодёжь часто тормозит при принятии решений и допускает технический брак, хотя в целом выглядит невероятно убедительно.

Боруссия М первых двух турах ЛЧ была очень похожей на Шахтер. Гладбахцы тоже поставили на компактную оборону на своей половине, терпели и быстро контратаковали через треугольник в центре поля и перевод в левый фланг – именно так они забили по два гола Интеру и Реала. В поединке против мадридцев 44% атак немцев пришлись на левый край, где действовал Маркус Тюрам (дубль в ворота Куртуа). В целом, "жеребцы" классно открываются между линиями, строят треугольники и грамотно создают ширину – как по горизонали (варианты на обоих флангах), так и по вертикали (классно отскакивают в глубину или набегают оттуда).

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Различия "жеребцов" кроются в деталях. Так, Боруссия М значительно опаснее при работе в штрафной, ведь у неё есть профильные форварды в хорошей форме – "горняки" же сейчас имеют лишь Мораеса, состояние которого остается неизвестным. Наличие топ-нападающего позволяло "жеребцам" цепляться за длинные передачи и прижимать соперника, в то время как "горняки" вынуждены надеяться только на быстрые вертикальные проходы. Кроме того, они значительно эффективнее выходят из-под высокого прессинга, активно привлекая к этому элементу голкипера – Зоммер легко крутит соперников на замахе, финтит и отдаёт точные передачи.

Впрочем, Боруссия М тоже далека от идеала. В первую очередь, стоит отметить, что команда не может удержать результат – и с Интером, и с Реалом немцы уверенно вели в счете, но в итоге играли вничью 2:2. Причём мадридцы закамбечили с 0:2. Во-вторых, Боруссия М слаба в позиционной работе в защите, а особенно сильно проседает в зоне перед штрафной. Так, "сливочные" сделали аж 40 касаний и 42 продвижения, а также отдали 56 проникающих пасов с этого клочка поля. В конце концов, "жеребцы" максимально уязвимы при обороне 1-в-1, что играет на руку Шахтеру. Словом, против Гладбаха можно и нужно демонстрировать смелый футбол.

Кадровая ситуация

У Шахтера только одна "свежая" потеря перед матчем Лиги чемпионов – с Интером повреждение получил Дентиньо. Другие недоступные на поединок против Гладбаха футболисты находятся в лазарете уже давно – это Коноплянка, Фернандо и Исмаили. Зато в общую группу вернулся Коваленко. Дисквалифицированных в составе "горняков" нет.

У Боруссии М только одна потеря – немцам не поможет опорник Закария. Также есть проблемы с защитником Эльведи, участие которого находится под вопросом. Аналогичная ситуация и с Янчке. Других кадровых проблем Марко Розе не знает.

Ориентировочный составы на матч Шахтер – Боруссия М

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Майкон – Тете, Марлос, Антонио, Соломон – Тайсон

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Для букмекеров фаворитом матча выступает немецкая команда. Вероятно, их поразила прописка в Бундеслиге и победа над РБ Лейпциг на выходных, однако "быки" были в некотором состоянии грогги после избиения в Манчестере, да и пропустили лишь один гол. Переоценивать Мёнхенгладбах не стоит, но Боруссия М действительно опасна. Она очень похожа на Шахтер, но интереснее в деталях, имеет больший резервов и привыкла к топ-матчам против сильных команд – Мариуполя в чемпионате Германии нет.

Шахтер способен разрывать Боруссию М на контратаках, но также будет страдать от контрвыпадов соперника. Очевидно, нас ожидает развесёлый футбол с голами в обе стороны, но понять, кто прямо сейчас сильнее, очень трудно. Команды своими преимуществами кроют проблемы друг друга, поэтому очень вероятной кажется боевая ничья.

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