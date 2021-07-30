"Горняки" уже потратили более 45 млн евро, приобретя Педриньо (Бенфика), Марлона (Сассуоло) Траоре (Аякс) и Тобиаса (Интернасьонал, приедет зимой). Расходы Динамо значительно скромнее, хотя и у киевлян есть свои новички – Антюх (Колос), Рамирес (ДАК), Шкурин (ЦСКА Москва) и Кулач (Ворскла).

С Кулачем, Бурдой и Гармашем – Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2021/22

"Трансферы Шахтера? Посмотрим. Значит команда боится нас, если так много денег тратит", – Буяльский сделал уверенное заявление в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Добавим, что Шахтер уже успел сыграть первый матч УПЛ и победить Ингулец (2:1). Динамо же начнет официальный сезон 1 августа поединком против Вереса.

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