Полузащитник Шахтера Майкон имеет предложение по переходу в Коринтианс, однако клубы не могут договориться.

Шахтер готов отпустить Майкона в аренду в Коринтиансе до конца текущего сезона, однако у бразильского клуба другие намерения, сообщает журналист Экрем Конур.

Тете все ближе к возвращению в родной клуб – звезда Шахтера готов играть без зарплаты

Отмечается, что бразильцы желают подписать хавбека до конца 2022 года, из-за чего в переговорах возникли проблемы. Добавим, что в Коринтианс уже перебрался Жуниор Мораес.

Майкон провел 26 матчей в составе Шахтера в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 2 ассиста.

Россия напала на Украину: попытка отравления Абрамовича, Вернидуб рапортует о своей ситуации на фронте (LIVE)