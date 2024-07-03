Бартол Франьич в ближайшие дни подпишет контракт с Шахтером, утверждает Germanijak.

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Отмечается, что игрока одобрили как спортивный директор "горняков" Дарио Срна, так и наставник команды Марино Пушич. Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или это будет аренда с правом выкупа, а принадлежит Франьич немецкому Вольфсбургу.

Добавим, что прошлый сезон Бартол провел в составе Дармштадта (20 матчей, 1 голевая передача). Франьич является воспитанником Динамо Загреб и перебрался в Вольфсбург в 2022 году за 7,5 млн евро. Основная позиция хорвата – опорный полузащитник, но также может сыграть в центре защиты или на левом фланге обороны.

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