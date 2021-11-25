Шахтер близок к трансферу Бога, – СМИ
18:07 - Читати українською
"Горняки" уже имеют вариант усиления состава после вылета из еврокубков в сезоне 2021/22.
Сассуоло договорился с Шахтером насчет перехода вингера Жереми Бога, сообщает todofichajes.
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Сумма трансфера составит около 18 млн евро. Интересно, что официально о переходе ивуарийца в Шахтер должны объявить уже в ближайшее время.
К слову, Бога стал звездой Сассуоло во время работы с Роберто Де Дзерби, однако в текущем сезоне его показатели не впечатляют – в 8 матчах Жереми трижды ассистировал партнерам.
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