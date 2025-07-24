21-летний игрок близок к переходу в бразильский Фламенго, сообщает Ill Messaggero.

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Переговоры между Шахтером и Фламенго прошли достаточно быстро. Соглашение находится на финальном этапе, сторонам осталось согласовать некоторые детали. Трансфер Тобиаса в бразильский клуб может быть оформлен в ближайшие часы.

Ожидается, что Винисиус Тобиас станет прямой заменой Уэсли Франси, который в ближайшее время перейдет в Рому. К слову, в прошлом сезоне молодой защитник провел 26 матчей за Шахтер и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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