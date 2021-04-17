Вингер бразильського Гремио Алдемир дос Сантос Феррейра может присоединиться к лагерю "горняков", сообщает издание Minha Torcida.

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Оба клуба уже ведут переговоры о продаже 23-летнего бразильца. Гремио принадлежит лишь 80% экономических прав на футболиста, а клаусула вингера составляет 8 млн евро. Контракт Ферейры с Гремио рассчитан до конца 2023 года и футболист не спешит продлевать его. Именно этот факт может позволить "горнякам" существенно "сбить" цену на игрока. Интересно, что Transfermarkt оценивает стоимость Феррейры всего в 750 тысяч евро.

К слову, интересы бразильца представляет Пабло Буэно – тот самый агент, который ранее помогал в переходе в Шахтер Тете. Зимой 2020-го Шахтер уже интересовался игроком, который может также сыграть на позициях левого вингера и атакующего центрального полузащитника.

Феррейра успел провести за Гремио 83 матча и забить 10 голов. Также на правах аренды он играл за бразильские Айморе, Сианорти и Толедо.

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