Шахтер готовится приобрести эквадорского полузащитника Денила Кастильо, сообщает StudioFútbol.

Богатенький клуб Первой лиги оформил первый международный трансфер в истории – новичок пострадал от звездочки Динамо

19-летний футболист выступает за молодежку ЛДУ Кито. По информации одного из руководителей команды Эстебана Паса, переговоры по трансферу идут полным ходом – о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Кастильо хорошо зарекомендовал себя на недавнем чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, где со сборной Эквадора U-20 финишировал на четвертой строчке.

К слову, Келвин Келси, которого Шахтер подписал ранее, также участвовал в вышеупомянутом чемпионате.

Ребров отказал болгарам, Суркис заговорил о Яремчуке, а Луческу намекнул на отставку