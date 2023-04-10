Шахтер близок к подписанию хавбека сборной Эквадора
"Горняки" не прекращают выискивать таланты в Латинской Америке.
Шахтер готовится приобрести эквадорского полузащитника Денила Кастильо, сообщает StudioFútbol.
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19-летний футболист выступает за молодежку ЛДУ Кито. По информации одного из руководителей команды Эстебана Паса, переговоры по трансферу идут полным ходом – о сделке может быть объявлено в ближайшее время.
Кастильо хорошо зарекомендовал себя на недавнем чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, где со сборной Эквадора U-20 финишировал на четвертой строчке.
К слову, Келвин Келси, которого Шахтер подписал ранее, также участвовал в вышеупомянутом чемпионате.
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